A股24日開盤上漲。

上證指數開盤報2,972點，升2點或0.08％。10：08報2,976.18點，漲5.56 點或0.19％。

深成指開盤報11,813點，升19點或0.16％。10：09報11,800.282點，漲6.27點或0.053％。

滬深300指數開盤報4,128點，升6點或0.15％。

創業板指數開盤報2,386點，升4點或0.18％。

(工商 )