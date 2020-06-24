根據薪酬顧問公司Johnson Associates發布最新報告指出，華爾街銀行今年可能削減紅利15%到20%，並且進行大規模裁員。

雖然紅利調降幅度預測，比該公司今年稍早發布報告有所減少，不過大舉裁員行為似乎是避免不了。報告指出，在新冠疫情爆發期間，美國投行被迫當機立斷以減少官僚作業時間，然而當中他們也發現透過科技協助，其實不需要如此多員工與管理人員。

John還提到，在社會氛圍對薪資平等議題的關注逐漸升高，今年執行長與員工薪資比率將格外受到引人注目。

(工商 )