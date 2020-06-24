高雄市長補選投票剩下一個多月，國民黨在昨天正式徵召在地高市議員李眉蓁，但對上對手民進黨派出的戰將陳其邁，若前市長韓國瑜輔選是否能有助衝高投票？黨籍台北市議員徐巧芯直言，若韓輔選，對李的選情像是CPR，對國民黨長期而言是扣分的。

國民黨秘書長李乾龍，昨天傍晚正式宣佈徵召李眉蓁參與高雄市長補選，原因是因為，李眉蓁在中間選民、年輕選民的爆發力高，且擔任議員經歷豐富，擔任過3屆市議員，年齡也僅41歲，加上外型條件不錯，待人客氣，且父親李榮宗與韓國瑜也熟識有交情，綜合評估後，便決定派她出戰。

外界則好奇，若前市長「韓國瑜到高雄輔選李眉蓁，對國民黨選情會不會加分？」徐巧芯接受港媒《中評社》專訪直言，韓來輔選就像做CPR（心肺復甦術），是一種看短的操作方式，「雖然選票會開得比較好看，但對國民黨在高雄甚至對往後全台選舉，都會是扣分的效應」，她個人覺得，國民黨應以長遠眼光來佈局這一役。

徐巧芯強調，國民黨前幾天公布的民調，黨的支持度只有13%，只比台灣民眾黨好一點，但對於民進黨政府的施政滿意度卻幾乎都過半，應該要慢慢扭轉大家對國民黨的印象。若再找韓輔選，高雄人可能會認為，國民黨要補選還找一個親手罷免的人回來，是什麼意思。

(中時電子報)