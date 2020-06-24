內政部今天宣布!從7月1日起，地政事務所除住址變更等7項簡易登記案件可跨縣市辦理外，將新增試辦「法院拍賣、抵押權塗銷、抵押權設定或內容變更」等3項登記案件，也可跨縣市就近到全國任一地所辦理，幫民眾節省時間與金錢。

內政部表示，民眾常因就業、就學等原因，使居住地與名下不動產位處不同縣市，辦理登記需來回奔波，費力又耗時。因此，內政部從去年7月起陸續試辦地政事務所跨直轄市、縣（市）登記服務，試辦項目包括書狀換給、預告登記、塗銷預告登記、住址變更、更名、門牌整編，以及經戶政機關更正有案的姓名、出生日期、國民身分證統一編號、住址或門牌錯誤的更正登記等7項案件。

內政部指出，試辦近1年來，民眾反應良好，截至今年5月底已受理1700餘件。為擴大便民服務，從今年7月起，除既有7項案件正式實施跨縣市受理外，將新增試辦3項涉及權利變動的登記案件，包括拍賣、抵押權塗銷、抵押權設定或內容變更登記，民眾也可就近到全國任一地政事務所申辦，於受理的地所全程辦理完畢，歡迎民眾多加利用。

若民眾申辦不屬於這10項可跨縣市受理的項目，內政部表示，基於簡政便民，地所也能採用跨縣市代收的方式，協助轉寄給管轄的地所處理，減少民眾往返奔波。

內政部今天並彙整，7月1日起，戶政業務將實施「綠色櫃檯文件電子化(無紙化)」功能，民眾臨櫃辦理業務時，透過數位簽名板顯示電子申請書提供民眾簽名，及利用拍攝式掃描器掃描附繳證件檔存於戶政資訊系統，可減少紙張使用並降低實體儲存空間。

同時，「平均地權條例」有關實價申報登錄改由買賣雙方辦理於7月1日施行；推動包租代管業者法制化經營7月1日起加強查核；建築技術規則建築設計施工編第39條之1日照規定7月1日施行，增訂擴大檢討冬至日所造成日照陰影之建築物範圍，除位於住宅區之基地外，亦將鄰近之商業區基地納入檢討範疇。

在移民署業務中，7月1日起移民管理規費可使用信用卡及行動支付等多元方式繳納；建築研究所部分，「綠建築標章申請審核認可及使用作業要點」相關修正規定7月1日施行，可大幅擴充綠建材標章評定項目，原無法受理申請的產品，在基準增修訂並施行後，即可據以申請綠建材標章，相關措施可有效帶動綠建材產業發展，並提升國人居住環境品質。

(中時 )