前台南地檢署主任檢察官、現任橋頭地檢署檢察官吳岳輝，2013年1月被檢舉喝花酒遭議處後，吳不服直接向法院控告竊錄蒐證的南檢檢察事務官陳能群及員警、祕密證人等人，涉嫌妨害秘密罪及違反《通訊保障及監察法》。此案歷經8年訴訟，一審判處陳有期徒刑7月，緩刑2年；二審改判無罪；更一審24日宣判，仍判陳徒刑7月，緩刑2年，但也命判決確定後繳交10萬元給國庫，此案仍可上訴。

據查，2013年1月8日晚上10時，郭姓警員執行監聽時，得知監察對象王姓偵查佐，在台南市北區一家KTV包廂與友人飲酒作樂，經報請現任南檢襄閱主任檢察官的林仲斌、檢事官陳能群等人同意後，委託祕密證人攜帶監聽器材，喬裝賣檳榔的小販，進入包廂竊錄王員的活動及談話。

不料，時任南檢檢察官的吳岳輝及李宗榮也在場，包廂內還有被王員找來的5名傳播妹。事後，吳、李2人雖宣稱，他們是在隔壁包廂聚會，得知舊識王姓偵查佐也在同家KTV另間包廂，才過來敬酒，待了約20分鐘即返回自己的包廂，但仍被以得知一旁有女侍陪酒，卻未拒絕或適時離開，有損檢察官清廉自持形象及司法尊嚴，先遭監察院彈劾，再被司法院職務法庭將2人各記申誡處分。

吳岳輝認為，法院核發的通訊監察書僅限於「監察書附表所示之電話號碼」的「監聽、錄音」，不得竊錄包廂內其他人的非公開活動、言論及談話，但執行通訊監察的檢事官陳能群等人，卻假借職務上的機會，違法監察他人通訊、妨害他人秘密通訊，於是直接向台南地院自訴陳等人，涉嫌刑法妨害秘密罪及違反《通訊保障及監察法》。

(中時 )