合庫金上午股東會進行董事改選，在公股、信合社、合庫工會三方聯盟與農會較勁，投票結果公股陣營如預期拿下9席董事、4席獨董，農會陣營則拿下2席董事。

繼彰銀後，合庫金股東會改選董事，以財政部為首的公股陣營原擬與農會協商，爭取維持現有董事席次比例，即農會維持2席董事，但遭農會拒絕，雙方展開委託書徵求大戰，在公股、信合社、合庫工會合作下，今日改選結果，維持公股規畫。

當選董事名單公股陣營計有合庫金董事長雷仲達、合庫金總經理陳美足、央行發行局局長施遵驊、中華郵政總經理江瑞堂、合庫銀行彰營分行副理陳國揚、合庫證券總經理李新仁、合庫銀行政管理部科長傅正華、中經院諮詢委員陳忠榮、信用合作社聯合社理事主席麥勝剛，獨董則由公股陣營全拿，包括原有獨董林軒竹、謝穎青，以及新提名林漢奇與張銘珠。

由農會則由農會理事長蕭景田、農會總幹事張永成當選董事。

(中時 )