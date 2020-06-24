法國國慶日即將到來，王品集團旗下夏慕尼提前搶攻暑假商機，即日起至7月24日只要穿上象徵法國國旗的「藍、白、紅」顏色的衣著(上身、下著均可，但配件不列入)，於平日兩人同行來店消費兩客套餐，出示夏慕尼FB粉絲專頁下載的「饗龍蝦同歡慶」專屬優惠券，即可以銅板價15元，換購價值1200元的整隻龍蝦。

不只如此，夏慕尼更於法國國慶日7／14當天，推出更超值的零元免費吃龍蝦活動！凡帶上你的「法籍」友人(出示本人法國護照)，消費兩客套餐直接讓您免費吃一隻龍蝦，整整一個月，讓您龍蝦吃飽飽。

在法國月活動期間來到夏慕尼除了可以吃到滿滿的龍蝦外，一定也要品嚐經過百萬人次認可的經典鴨胸。以白蘭地點火烹調，將肉汁鎖入肉中，使酒的香氣依附在表面，使鴨胸外皮煎到金黃，最後加入紅酒與主廚特製醬汁熬成蘋果紅酒醬汁，絕對可以滿足您夏天的味蕾。

除了大啖美食，更要讓您把紅包帶回去！即日起至7／14到夏慕尼全台任一門店用餐，消費單筆每滿1,000元還送2張面額各500元的「王品現金兌換券」，每滿2,000元送4張，依此類推。結賬後「王品現金兌換券」將自動存入「王品瘋美食APP」會員帳號中。獲得「王品現金兌換券」後，自7／15起即可正式使用，7／15~9／30到全台任一門店再度消費每滿1,500元並出示乙張兌換券，當場送您500元現金，消費每滿3,000元並出示兩張兌換券，就送1,000元現金，依此類推，活動不限支付方式。

(中時 )