四維航（5608）24日召開董事會，公司董事長藍俊德指出，今年上半年受新冠疫情影響，公司散裝船運本業與子公司綠舞觀光飯店業績收受損，6月開始市場明顯好轉，綠舞住房率估計第三季將可提高到八成以上，下半年將可大幅減虧，二手船市場船價也明顯提高，公司將伺機出售舊船，引進新船。

四維航去年全年營收為38.04億元，虧損3.53億元，EPS-1.26億元；今年首季營收6.39億元，虧損3.93億元，EPS-1.26元。

該公司至今年3月底止，包括全資巴拿馬子孫公司所擁有的自有船舶共計42艘（包含售後附買回船舶4艘），及代管船舶13艘，合計所營運管理之船舶共55艘。其中98噸級小型沿海客輪1艘，原木雜貨船7艘，高甲板多用途船9艘，輕便型29艘，輕便極限型2艘，Ultramax4艘，巴拿馬極限型2艘，與 Kamsarmax1艘。整體貨輪船隊包含大、中、小型船舶，平均船齡約九歲，遠近洋航線可靈活運用，減少因經濟景氣循環變動所產生影響。

公司方面指出，國際貨幣組織（IMF）在「世界經濟展望」最新預測（1月9日）中指出，全球經濟活動減弱成長，109及110年全球經濟成長率調降0.1及0.2％，此次下修反映新興市場經濟活動負面變化、貿易政策不明朗、地區性社會動盪、金融市場氛圍轉弱、對中國經濟前景擔憂等因素產生效應。

以美元計價的石油價格108年第4季由於原油輪停航脫硫、中東油田遭攻擊、美國經濟制裁等因素導致供給面驟減，低硫油價急速上升，109 年首季受疫情影響總體經濟開始下滑，石油輸出國家組織（OPEC+）政策性減產延長至109年度年底受阻未通過協議，三月初石油價格爆跌，未來石油價格走向實為影響全球經濟一大要素。已發展國家經濟體，估計109年之經濟成長率預計將下調至1.6％，主要原因是美國、英國及亞洲香港下調，歐盟經濟體及日本經濟略有下修，新興市場及發展中經濟體成長率下調至4.4％，其中中國經濟成長率預測持續下降，印度市場需求急速放緩預測下調。全球貿易有初步觸底反彈跡象，然首季受新冠肺炎NCP衝擊，全球經濟成長下滑疲軟，反彈時間點視疫情控制能力，去除突發疫情傷害，各國在經濟面倘若能以合作方式化解貿易壁壘，金融環境寬鬆下推動鼓勵政策，全球經濟增長率仍有機會。

108年度全球乾散貨海運量成長速度趨緩，鐵礦砂等礦砂、煤炭、糧食及其他大宗原物料貿易量向下微調，總運力估計大於貨運量需求。109 年各國政治政策及貿易報復間接地影響市場供給面低迷，全球低硫法規實行，船舶加裝脫硫設備和定期保養計劃拉長進塢時間及疫情影響中國船廠復工打亂工程，造成運量供給減少，本年度運力供給可能W型態，短期打亂供需平衡，造成海運市場波動。

儘管109年世界整體經濟籠罩各國抗疫行動對航運活動限制，市場仍面臨國際政經環境艱難及貿易阻隔。未來秉持關注國際政經局勢發展，統合部署船隊操作，掌握執行船舶汰舊換新之時機，為公司引進省能源、重環保之高競爭力各類型新船，以確保市場之競爭力。

(工商 )