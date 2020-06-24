台灣高鐵（2633）發出「菁英號召令」，公司表示，今年初受疫情影響，人才招募作業略有延宕，隨著疫情趨緩、運量回升，日前已率先進行30名一線站務人員招募，即日起，將再招募80名維修及資訊人才，進一步提升營運服務品質。

台灣高鐵表示，歡迎具有系統開發以及車輛維修、號誌、通訊、電力、機電等各種維修技師經驗的從業人員，或相關科系畢業的社會新鮮人踴躍報名應徵。

台灣高鐵指出，公司致力創造一個友善、健全並且能夠幫助員工實踐職涯目標的工作環境，加入高鐵大家庭，除可享有符合市場水準之薪資待遇外，更會依照職務性質提供出勤、租屋、差勤、團膳等各種津貼補助；同時，也會持續視營運狀況，評估辦理員工年度調薪、提升各項補助津貼、績效及年終獎金等。

台灣高鐵公司為積極落實員工照顧，提供食、衣、住、行、育、樂等全方位的員工福利。包括：在各辦公區域提供團膳及夜間執勤人員的早餐、宵夜；提供免費制服及定期清洗服務；為出差同仁安排舒適、整潔的公務宿舍；提供免費的員工通勤搭乘及半價乘車兌換券。

此外，更定期為同仁安排健康檢查，公司內並有員工自發創設的多元社團活動，並提供健身房等運動休閒設施等，讓同仁在工作之餘能夠同時兼顧身心健康。

同時，高鐵公司更重視每一位同仁不斷加值與提升的完整訓練，希望藉此確保高速鐵路系統的運作效率與安全。以這次招募主力-維修人員為例，新進維修人員正式上線前必須接受3到6個月的完整培訓後才能正式上線執勤。

高鐵公司更首創全國首見的軌道、電力、號誌、電車線等各種系統訓練教室，幫助同仁在100%仿照高鐵正線設備的環境下，安全、有效、確實的完成各項專業訓練。此外，更透過定期復訓及內部網路平台、影音多媒體教育資源，幫助同仁持續學習，與高鐵一起進步、成長。

台灣高鐵自2007年通車營運以來，旅運人次已突破6億大關，在全體優秀、專業的高鐵人共同努力下，持續為旅客提供安全、舒適、便捷、準點的旅運服務，連續三年獲得臺灣證券交易所「公司治理評鑑」前5％的殊榮。

同時，更在人力銀行進行的評鑑中，多次被求職者及青年學子票選為「最嚮往的夢幻企業」第一名，優質、正向企業形象亦深獲社會各界認同。

(工商 )