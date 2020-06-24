勞動部24日公布公布最新統計，總計有1,334家企業、3萬505人正在無薪假。勞動部表示，本次新增11家，人數新增667人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

據統計，實施家數最多的行業仍為批發零售業，有417家、5,036人，其次為製造業，有349家、人數為1萬6,047人，第三則是住宿及餐飲業，雖持續下降，但仍有132家、2,740人。

(工商 )