台股從3月19日觸及10年線之後強彈，指數在11,700點之上面臨壓力，外資從6月8日來至23日止，呈現連12日買超元大台灣50反1（00632R）合計高達29.19萬張，持股餘額279.13萬張，則是寫下歷史最高，另外，到5月底止，基金規模720億元，也是寫下2019年來新高。

元大台灣50反1基金規模在2018年12月底為740億元，之後一路下滑，2019年11月底最低來到467.8億元，之後緩步上升，今年3月底為628.3億元、4月為671.44億元，到了5月底為720.27億元，以目前外資持股張數續攀升，但持股比率僅有31.61％，與歷史最高38.52％低來看，基金規模可能再攀升。

就股價來看，元大台灣50反1股價於3月19日當天最高衝上13.94元，隨後因台灣50指數一路攻高，其股價也一路下滑，今（24）日盤中最低創下9.45元的歷史新低。

(工商 )