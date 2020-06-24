光聖（6442）24日召開股東會，通過108年度盈餘分派案、現金增資私募普通股案，並進行董事改選。

光聖去年因為產業狀況不佳，合併營收24.24億元，較前年減少14％，在營收規模縮小下，致營運陷入虧損，經結算合併每股稅後淨損為0.28元，惟考量到股東權益，光聖仍決議提撥股東紅利9016萬8千元用以分派現金股利，擬配發1.36元現金股利。

此外，會中亦通過現金增資私募普通股案，擬以不超過2千萬股普通股之額度內授權董事長或其指定，自股東會決議之日起一年內分一至三次辦理。光聖此次辦理現金增資私募普通股案主要是為了引進策略性投資人，協助公司多角化經營，另有效提升股東權益。

光聖強調，目前並無已洽定之策略性投資人。

新任董事名單包括EGTRAN公司代表人CHEN,STEVE、SHC COMSOLIDATED INVESTORS代表人柯淵育、TRANSNATIONAL INVESTMENT LIMITED代表人藍慶應、加玖投資代表人張英華、獨董彭協如、邱爾德、黃惠雯等。

(工商 )