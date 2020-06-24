民眾黨組織部召集人蔡壁如23日晚間宣布，徵召親民黨高市議員吳益政參加高市長補選，對上國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁，也代表藍白合作正式破局。民眾黨主席、台北市長柯文哲24日表示，從過去經歷、準備，還有對高雄市政熟悉程度，吳益政是3個候選人中最好的。

柯文哲表示，在北市府不應當回答黨的問題，應問黨發言人，但他跟吳益政認識很久，2018年就認識，每次去高雄都找吳聊天，吳是連任5屆議員，從政的好處就是大家都在陽光下被檢驗，隨便問一個高雄人對吳的印象怎樣，相信講不出什麼壞話，也不會說吳是黑道、包工程之類，是位滿紮實的人。

柯說，他跟吳理念相同，談過很多高雄市政建設，覺得吳滿有主意，他們並非從不認識，突然換到菜籃就當作菜，他們其實已談過很久，是不錯的人選，民主政治本來就是相對的選擇，不敢說選出來一定是聖人，但要讓老百姓選一個比較好的。

柯說，從過去經歷、準備，還有對高雄市政熟悉程度，他非常清楚，這3個候選人裡面，吳益政是最好的，市政是需要時間學習，他每次想起當市長前2年還真可怕。

至於監委提名爆爭議，柯說，他只負責拆違建，不負責提名，這問題去問蔡英文總統。

(中時 )