陳其邁前往高雄市選委會登記參選

高雄市長補選，民進黨的陳其邁今天前往高雄市選會登記。當媒體記者問到對戰國民黨高雄市議員李眉蓁和對於其父議題時，陳其邁表示，他和他們都熟識，希望能進行一場軍子之爭，打一場高格調選戰。

對於國民黨提名李眉蓁，陳其邁表示，他和李眉蓁的父親都是好朋友，選舉只是一個過程。像他之前和前高雄市長韓國瑜競選時，於公他和韓國瑜的理念是都不同的人，做事情的方式也不太一樣，但私底下都還是朋友。

陳其邁更表示，期待這場選戰是一場高格調的選舉，能夠進行君子之爭，就是專注在市政的辨別，其餘都是小事。

(中時電子報)