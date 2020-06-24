日本央行在周三公布了六月央行會議紀錄，公布九位成員的意見摘要。在評估央行自三月以來的刺激方案影響，一名董事成員在利率評估中認為，央行在緩解疫情衝擊上已做了充足的工作。

另一董事成員表示，儘管日本央行必須大膽使用所有可用的工具抵抗新冠流行，但央行可以在既有的危機應對框架下進行。

一位董事指出，目前的貨幣寬鬆架構是彈性的，可以高度地適應不同的變化。

另一成員表示另一觀點，央行已經制定足夠的計畫來因應大流行，希望能暫時和仔細地檢視這些計畫的影響或效果。

央行在三月和四月的寬鬆政策，主要是加速購買資產，新增貸款方案，以對企業提供資金管道。央行的危機應對架構包括：透過金融機構對企業融資，透過購買政府債券來對企業提供日圓，以及積極購買風險資產以舒緩市場不安情緒。

一名成員擔心疲軟的雞季再次受害，日本可能進入通貨緊縮，企業破產增加可能傷害到就業、以及通膨和金融狀況，必須確保日本不會再陷入通縮。

(時報資訊)