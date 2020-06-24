統一(1216)今日舉行股東會，通過配息2.5元。羅智先董事長指出，今年情況非常的不確定，不過，仍會繼續不斷的為股東創造更大的利益。

統一今年仍將秉持聚焦經營與簡單操作的基本原則，台灣區今年銷售目標，包括大宗食糧213仟噸、生活麵類17,557仟箱、飲料類47,835仟箱、乳品類28萬噸、醬油品類2.6萬噸、麵包及蛋糕等228佰萬包、其他食品類如冷凍調理食品、肉品、冰品、保健食品等共5.3萬噸。

統一啟動第二個50年的成長動能，運用「一個核心+四個主軸」經營大戰略，以「生活品牌」 為戰略核心，以「製造+研發」、「貿易+流通」、「體驗+零售」、「聯盟+併購」四個主軸為發展方 向，建構亞洲生活品牌服務走廊，持續以創造組織最大經營價值為長期的經營目標，追求持續的成功與永遠的進步。

統一指出，健康意識抬頭，食品安全是民眾最關心的議題，目前已建置國家級的「食品安全中心大樓」，針對供應商、 原物料、製程、產品進行嚴格的把關；未來將繼續投入資源、強化專業，將食品安全的維護提升至國際級水準。

統一108年統一市值持續保持在新台幣4,000億元，為台灣市值第13大公司。統一持續思考從過去的製造專業及用心服務，內化到更深層次的風格修養及生活體驗，例如：每年舉辦「愛.Sharing」聖誕盛事、「統一集團烘焙生活美學館」參與國際烘焙展及ITF台北國際旅展，帶給消費者全新的感受，並成功創造話題。

統一108年營業額達新台幣408億元，年成長4.7%，稅後淨利達新台幣190億元，較107年成長9.0%，合併營業額達新台幣4,480億元。

(時報資訊)