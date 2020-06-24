為強化企業工作效率、遠距上班、工作自動化降低人力需求、提升數位競爭力以擴大商機等問題，綠界科技（6763）將於近期內連續推出20萬既有企業會員期待已久的四項新服務，預期推出後將會有更多新企業會員因而受惠。

第一項是響應政府「振興券」政策，並將協助各行各業已取得其所屬主管機關核可商家，完成振興券交易系統設定，一起加入振興券國家隊的行列。

其次，將於7月推出「電子發票中獎開立」及「紙本發票開立」超商列印服務，此項服務將徹底解決目前電子商務客戶，因應消費者要求印製並寄送已中獎電子發票、或客戶要求寄送紙本發票以報帳或自行兌獎的需求，所產生的高額人工作業成本及寄送成本問題，大幅降低營運成本。

第三，將於7月偕同合作收單銀行，推出合法合規具有信託性質的禮票券金融創新服務，此項服務將首創禮票券信託（價金保管）、收單、序號管理等三合一的整合及申請服務，對後疫情時期零售業預售、餐飲旅宿業預購、遞延性商品服務如SPA業及補教業等，將得到有史以來最大的幫助，並且保障消費者的權益。

最後是將於8月偕同頂尖科技推出「POS電子發票加值服務」及「移動收銀發票機」，正式宣布進軍線下POS生態系，提供客戶O2O完整電子發票解決方案服務。

綠界科技表示，近期除了忙於執行已承接多家銀行、電支電票業者所委託建置之大型支付系統專案。值得關注的是，最遲於今年底前，延續目前第三方支付市占率最高的EC-Pay平台將推出EC-Shop開店平台，目標鎖定中小型商家、微商、個人賣家、團購主、直播主賣家，及傳統商店欲轉型線上銷售卻又完全不懂，藉此提供最簡易使用且免費的開店平台，進而做到人人拚經濟的終極目標。

(時報資訊)