中高階智慧型手機鏡頭需求強勁，玉晶光(3406)全力擴產，預估今年新增產能約15%到22%，由於今年美系客戶新款手機增加TOF等新應用，美系客戶下半年給玉晶光訂單預估量略高於去年同期，隨著美系客戶新機拉貨將自第3季啟動，法人看好玉晶光下半年業績可望優於上半年，兩家美系外資看好玉晶光前景，同步將玉晶光目標價調高至800元以上，分別為810元及829元。

看好中高階智慧型手機鏡頭需求，玉晶光在大陸廈門積極擴產，玉晶光總經理郭英理表示，廈門3個廠區中的兩個廠區，一個已全線開出，另一個廠將於6月底全線開工，第3座則將於8月全線開工，由於產品有4P到7P，預估今年新增產能約15%到22%。

根據玉晶光財報，去年實際支付資本支出約30億元現金，今年將依市場需求支出，有可能比去年多。

受到新冠肺炎疫情影響，傳聞蘋果下半年新機將延後推出，不過玉晶光新機認證狀況還算順利，且美系客戶新機增加TOF等新應用，今年下半年給玉晶光的訂單預估量略高於去年同期，隨著美系客戶新機拉貨將自第3季啟動，法人看好，玉晶光業績可望自第3季展現成長力道。

目前玉晶光中高階鏡頭比重約佔60%到70%，高於去年此時佔比約45%，其中1000萬畫素以上的產品佔前5月合併營收逾60%，千萬畫素以下產品佔比不到20%。

受惠於客戶訂單穩定，且生產順利，玉晶光第1季稅後盈餘為5.11億元，每股盈餘為4.59元，表現亮眼，公司日前公告自結5月稅後盈餘為1.74億元，年成長73%，單月每股盈餘為1.57元。

美系外資在最新報告中指出，我們繼續看到玉晶光在iPhone 12系列7P和ToF鏡頭進展順利，並在鏡頭模組和EMS方面提高合格性可見性，我們預計公司7P分配額將從20%提升至25%，ToF份額亦將達從50%提高至60%，基於ToF生產平穩，我們將第2季銷售預測上調2%至新台幣30億元，考慮到現有產品的GM穩定，將毛利率從42%提高到43%，我們認為玉晶光的更高訂單分配和增加iPhone EMS構建計劃是重要的推動力，將2020年及2021年預估每股盈餘分別提高了1%和7%，並將玉晶光列為iPhone供應鏈首選，給予「建議買進」評等，目標價上調至829元。

另一家美系外資則表示，身為Apple光學鏡頭的主要供應商，玉晶光一直努力提高高階產品的質量和產量。在2018年取得突破之後，我們預計玉晶光之前研發工作將獲得回報，且因份額增加，產品組合升級和利潤率增長而在2020年到2022年實現每股盈餘成長35%，給予買進評等，目標價810元。

(時報資訊)