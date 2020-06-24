遠百(2903)股東會通過每股配息0.8元。在大型購物中心等新商場開幕帶動下，108年台灣百貨市場營業額達新台幣3552億元，年成長4.4%，連續10年正成長，顯示整體百貨市場消費力仍有一定成長動能，面對新進競爭者，遠百加速數位轉型與科技佈局，以顧客的價值與體驗為核心，善用數位科技重新檢視營運管理及服務等流程設計，朝向更符合客戶需求及期待的營運模式，科技的創新也開啟新消費時代來臨，遠東百貨亦建立智慧零售，維持公司營運成長。

遠百表示，108年台灣零售市場走向多元化、數位化、智慧化的發展趨勢。遠百零售集團在變動的經營環境中穩健成長，持續擴大市場布局，加速數位轉型，調整營運模式，創新顧客體驗，整個經營團隊在辛苦的零售環境中持續交出亮眼的經營成績，逆風高飛。母公司遠東百貨表現尤其優異，新開幕的遠百信義A13善用數位科技，打造有特色的購物體驗，成功地在台北市信義計畫區擦亮招牌，短短三周試營運即創佳績，表現耀眼。

遠百零售體系(包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、city’super等零售事業)108年合併營業收入為1146億元，合併稅後盈餘為21.5億元，每股盈餘1.26元，成長34%，其中母公司遠東百貨在艱困的零售市場中逆勢成長，營業額與營業利益雙雙創下公司53年來新高點，營業利益更較十年前成長3倍，相較於同業遠百仍能持續創新及成長。

遠百轉投資的遠東SOGO百貨、愛買量販店，以及city’super超市表現亦佳，遠東SOGO稅前淨利成長超過10%，愛買量販店因費用撙節管理大幅提升營業利益，city’super前進遠百最新第五代店-遠百信義A13，開出全台第7店，以嶄新的店型全面提升顧客消費體驗。

受到新冠肺炎疫情影響，遠百第1季稅後盈餘為7789萬元，每股盈餘為0.06元，累計前5月合併營收為140.73億元，年減7.62%。

(時報資訊)