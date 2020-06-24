為迎接端午節連假到來，遊戲新幹線旗下8款遊戲《三國群英傳M》、《古劍奇譚網路版》、《完美世界2 Online》、《信長之野望Online》、《三國群英傳Online》、《創世戰車Online》、《新天龍八部Online》及《Eternal Scarlet流火之詩》將聯合推出歡慶端陽佳節系列活動，並準備眾多專屬好禮，陪伴玩家們在家安心遊玩，開心過節！活動詳情請參考各遊戲官網。

《三國群英傳M》7月7日盛大改版 端午佳節福利不斷

國產人氣手遊《三國群英傳M》即將在7月7日帶來全新75級版本，改版倒數活動現正進行中，即日起登入遊戲，除了有機會取得「炎龍無雙」、「狂雷天牢」、「一擊」等70級超稀有技能書之外，還加碼祭出限時168小時全服經驗加倍活動，狂速飆等就趁現在！時逢端午佳節，官方也準備了一系列精彩端午節活動，邀請各路英雄們一同守護屈原，免受魚蝦之苦，還有各式粽子、豐厚謝禮等你來拿！

《三國群英傳M》搶救屈原大作戰(圖/遊戲新幹線提供)

《古劍奇譚網路版》龍舟競渡慶端陽

端午將至，《古劍奇譚網路版》特別於6月25日至7月16日推出「龍舟競渡」活動，只要在活動時間內完成任務，即可獲得端午節專屬掛飾及頭像。臨近盛夏、暑熱難當，螢火蟲主題活動也正熱鬧登場，博物學會的學者【毛恒之】向過路的仙家弟子發出求助，希望找到在夏夜出沒的罕見靈物「月下螢」，完成指定任務即可獲得限定外觀掛飾「星草結」及「點螢棲香環」，快來古劍世界一起欣賞流螢美景！

《古劍奇譚網路版》「龍舟競渡」歡慶端陽(圖/遊戲新幹線提供)

《完美世界2 Online》聚首誅天浮屠塔！粽香飄溢慶端午

《完美世界2 Online》於6月24日至6月30日推出「端午降魔傳」活動，在活動期間完成任務並擊敗法海，即可獲得大量經驗、元神、降魔嘉獎令及蜜汁百合粽等獎勵，還將開放「當同在憶起」最高經驗值3倍與掉寶率加倍活動，與玩家共度美好佳節。

《完美世界2 Online》端午降魔傳(圖/遊戲新幹線提供)

《完美世界2 Online》首屆時裝嘉年華活動於6月24日至6月30日閃亮登場，玩家可在祖龍城北向NPC「錦衣仙子銜歡」接取任務，成功擊殺「誅天浮屠塔佛魔波洵」，即可獲得「銜歡鈴」道具製作時裝錦盒，將錦盒收錄至圖鑒就能自動獲得整套時裝。即日起至9月22日止，玩家每週完成嘉年華系列任務都可獲得「銜歡鈴」獎勵。

《完美世界2 Online》時裝嘉年華(圖/遊戲新幹線提供)

《信長之野望Online》端午招福好運來、全新秘境登場

《信長之野望Online》為慶祝端午佳節，端午節當天（6/24）登入的玩家，皆可領取99顆粽子，並同步開放全新秘境「夢幻冥宮」與技能調整，帶來不同樂趣！此外，商城也會推出「端午招福福袋」，內含全新服裝、和傘外觀武器以及小夥伴「紅白獅子虎」等多項超值好禮，邀請玩家與雙虎攜手過關斬將，挑戰夢幻冥宮的強敵八雷與伊邪那美。

《信長之野望Online》歡慶端午 全新服裝登場(圖/遊戲新幹線提供)

《信長之野望Online》喜慶紅白雙虎登場(圖/遊戲新幹線提供)

《三國群英傳Online》端午節現寶珠 埃及幻象來作亂

《三國群英傳Online》即日起至7月13日開啟端午節活動，玩家只要前往異象之地協助河勇去除河道亂石，就有機會從河道禮包獲得名將珠等實用道具。此時，古埃及幻象軍團突然入侵九州大陸，急需各地英雄即刻支援，阻擋幻象軍團的攻擊，玩家只要擊退幻象軍團的頭目便能獲得幻象石，累積一定數量可於無名法老兌換「卡諾卜罈」，開啟後將有機率得到時效扮裝、八門遁甲材料等豐富獎勵！

《三國群英傳Online》端午節現寶珠 埃及幻象來作亂(圖/遊戲新幹線提供)

《創世戰車Online》端午佳節 消費抽好禮

《創世戰車Online》現正展開「末日之車」季賽活動，只要提升活動等級就可以獲得座艙、武器、部件、貼紙、塗裝等各式獎勵，讓玩家自由設計展現個人風格的戰車，盡情探索廢土世界！而慶賀端午節的到來，官方也會推出線上商城消費抽好禮活動，請各位玩家千萬不要錯過！

《創世戰車Online》末日之車活動熱烈展開(圖/遊戲新幹線提供)

《新天龍八部Online》粽香憶端午 天龍與你一起縱橫江湖過端午

端午節來臨，處處瀰漫著美味粽香，《新天龍八部Online》即日起至6月30日帶來「端午佳節粽飄香」活動，邀請玩家相揪好友們一起體驗包粽子、賽龍舟、插艾草等多項精彩活動，完成後還可獲得時裝、坐騎等豐富獎勵，超值福利等你來拿。

《新天龍八部Online》粽香憶端午(圖/遊戲新幹線提供)

《Eternal Scarlet流火之詩》端午佳節好運包中

HTML 5跨平台遊戲《Eternal Scarlet流火之詩》6月24日將推出「端午佳節好運包中」系列活動，除了釋出4名全新角色之外，在活動期間內登入即可獲得「皇家貓糧*10」、「屬性結晶石*10」等海量虛寶。此外，擊敗遊戲中BOSS還會掉落端午節限定兌換道具，玩家可藉由收集道具將超萌全新角色收編到自己的騎士團中！

《Eternal Scarlet流火之詩》端午佳節好運包中(圖/遊戲新幹線提供)

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