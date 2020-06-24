辣台妹在這！女力唱將改編頑童神曲一起搖落

偶像女團養成節目《菱格世代DD52》日前開播，首集節目主題採王牌搶位戰賽制，104位選手要競爭代表52個撲克牌正選名額，紛紛拿出舞蹈、唱歌、饒舌、樂器各種絕活，相互較勁爭取入選成團機會，受到年輕樂迷關注的茄子蛋樂團也受邀上節目考核「烈焰之心」選手，其中多位學員的顏值、才藝以及比賽的緊張程度和競爭性，引起廣大網友的熱議討論，《中時電子報》也獨家訪問到曾薀帆、張心璇、夏娜三位女團學員。

由於《菱格世代DD52》請來熱狗、頑童瘦子擔任導師，曾薀帆將兩人的經典歌曲《我愛台妹》和《辣台妹》重新混合改編，對於能在偶像面前表演感到相當興奮。

以性感氣質為個人特色的曾薀帆，去年曾在歌唱選秀節目中翻唱《辣台妹》一躍成名，這回之所以來參加《DD52》，是因為之前參加選秀被淘汰，在舞台上還留有遺憾，這幾個月來都勤奮練唱、練舞，期望可以在這次節目大顯身手，透過表演來證明自己的實力，曾薀帆也說到在演藝圈抗壓性要很高，還好去年被淘汰沒有放棄，而是選擇自我提升、充實。被問到參加《DD52》最印象深刻的事，曾薀帆表示，由於節目請來熱狗、頑童瘦子擔任導師，她將兩人的經典歌曲《我愛台妹》和《辣台妹》重新混合改編，對於能在偶像面前表演感到相當興奮，並透露演出後還得到導師的正面評價覺得很開心。

「不要一直露出啦啦隊笑」張心璇也說到，這是她來參加《菱格世代DD52》最不習慣的地方，因為不是什麼表演都和在球場上應援一樣，要看起來青春陽光。

有著中華職棒啦啦隊身分的張心璇，外型甜美清新，給人一種鄰家女孩的感覺，而且還擁有一副好歌喉，透露演藝圈是一個她從小就夢寐以求的地方，所以在成長的過程中，她參加大大小小的徵選、競賽，為了追求星夢，也因為喜歡看選秀節目，這次轉戰《DD52》舞台。「不要一直露出啦啦隊笑」張心璇也說到，這是她來參加女團選秀最不習慣的地方，因為不是什麼表演都和在球場上應援一樣，要看起來青春陽光，談到參加選秀的壓力，張心璇表示由於自己有很多團體身分，練習舞蹈歌唱都要花時間，要學習如何去做時間管理，有時會覺得自己已經很努力，卻沒被看見而感到失落，所以調整心態也很重要，只要難過10分鐘就好，不讓挫折失敗給影響，因為要把時間留給練習才是。

夏娜從小就接受音樂的熏陶，對歌曲旋律有相當敏感度，再加上自己舞蹈細胞還算不錯，是自己來到《DD52》的優勢。

因為覺得國樂很酷，夏娜自幼學習古箏，並獲邀參與不少演奏會演出，在台上認真彈奏古箏的模樣非常有氣勢，但她透露其實自己的個性很粗枝大葉，在女團裡還有「搞笑擔當」的稱號，不過由於從小就接受音樂的熏陶，對歌曲旋律有相當敏感度，再加上自己舞蹈細胞還算不錯，是自己來到《DD52》的優勢，夏娜也談到，現在的偶像越來越多才多藝，自己擁有與眾不同的樂器專長，期望能在這個競爭激烈的演藝圈脫穎而出。

(中時電子報)