據市場調研機構CINNO Research發布的報告，蘋果5月份在大陸的iPhone銷量為360萬部，較4月份的390萬部下降7.7％，但高於上年同期的305萬部。

4月份，受益於被抑制需求的釋放以及經濟的重啟，iPhone大陸銷量月增長160％。今年2月份，受到新冠肺炎疫情的影響，iPhone大陸銷量較去年同期下滑60％。

不過根據另一研究公司IDC發布的初步預期數據，iPhone 5月份大陸出貨量略高於200萬部，較4月下滑大約25％。

(工商 )