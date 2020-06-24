旺旺保（2816）今（24）日舉行股東常會通過每股配發0.88元現金股利及股票股利0.5元。

旺旺保108年度因有允當的資產配置，整體營運績效表現逐年提昇，整體營業收入再創新高，金額為80.82億元，較107年度成長4.9％；稅後淨利為7.03億元，成長率16.5％，稅後每股盈餘為3.3元；股東權益從107年底的48.61億元增加至54.18億元，成長率高達12％，每股淨值上升至25.44元。

旺旺保表示，該公司股利政策為兼顧股東利益及公司長期財務規劃之間取得平衡，因應公司規模日漸擴增，承保能量需靠強健的資本來支撐，因此今年除了分配現金股利0.88元外，並配發股票股利0.5元。

因受到新冠肺炎疫情影響，今年第一季表現略有衰退，旺旺保董事長洪吉雄表示，第二季隨著疫情趨緩，該公司已連續2個月單月營收皆有成長，該公司仍持續設計各項創新商品，例如防疫相關健康險、綠能保險商品及汽車駕駛人全方位責任保險，展望109年，因電子商務系統陸續建置完成，透過網路投保、新增的行銷通路及多元化商品預估今年簽單保費為101億元較108年續成長。今年也會致力於強化公司治理機制、積極履行企業社會責任、落實公平待客原則、提昇公司核心資本及風險承擔能力，以創造股東價值為鞏固公司永續經營之根基。

(工商 )