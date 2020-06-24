明朝古籍《順風相送》是最早記載釣魚台列嶼的古籍。（摘自陳以信臉書）

明朝古籍《順風相送》的內容。（摘自陳以信臉書）

釣魚台主權爭議再起，國民黨不分區立委陳以信在臉書發文，引據收藏英國牛津大學的明朝古籍《順風相送》，是目前發現最早記載釣魚台列嶼的古籍，足以證明釣魚台早在明朝，就被漢人命名及使用，證明釣魚台是中華民國的。

陳以信說，《順風相送》是明朝年間的航海書，是目前發現最早記載有釣魚台列嶼的古籍。現存最古老的鈔本，藏在英國牛津大學的博德利圖書館（Bodleian Library）。去年10月底，他陪前總統馬英九前往牛津訪問時，最有意義的一件事，就是專程前往該館特藏室，親眼見證這份珍貴歷史文獻。

他說，大家千萬不要小看這短短幾句話，教導如何航向釣魚嶼的敘述，因為這足以證明早在明朝時，漢人即已為該島命名並且使用，這是最有力的歷史證據之一。當然還有其他歷史、地理、地質與國際法上證據，都可證明釣魚台是台灣的，是中華民國的。

陳以信說，這次釣魚台爭議再起，政府不僅應該嚴正宣示主權，強力維護漁權，更應該藉此機會好好教育年輕人，幫助下一代正確認識釣魚台議題與相關知識，以免讓有心人錯解歷史，誤導國人對釣魚台主權歸屬的認識，反而變成喪權辱國的罪人了！

(中時 )