許錫榮上任縣警局長立馬查獲3槍72彈。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

許錫榮上任縣警局長立馬查獲3槍72彈。（資料照片／吳敏菁彰化傳真）

許錫榮上任縣警局長立馬查獲3槍72彈。（資料照片／吳敏菁彰化傳真）

警方22日在福興鄉查獲女駕駛載著老公趴趴走，道路不熟違停，鹿港警分局巡邏員警盤查，警覺有異，車廂內赫然發現1把非制式手槍、子彈56顆，查證身分，男子竟是殺人、詐欺通緝犯，當天剛好也是彰化縣新任局長錫榮上任，再度宣示「槍械零容忍」的立場與決心。

彰化縣警察局新任局長許錫榮22日甫上任，員警即接二連三查獲非法槍械3件3人，查扣非制式手槍3支、子彈72顆，展現在新任局長領導下，掃蕩非法槍械的立場與決心。

刑大副隊長楊承璋表示，為全面壓制非法槍械犯罪、穩定社會治安，內政部警政署配合新修正「槍砲彈刀械管條例」公告生效，於2020年6月12日至23日規劃實施全國同步檢肅非法槍械專案行動。這次專案期間適逢大甲媽祖遶境，彰化縣警察局投注眾多警力維護遶境期間之公共秩序，於遶境圓滿結束後隨即辦理卸、新任局長交接。

新官上任三把「火」，彰化縣警察局迅速破獲3把槍火，送了大禮來。當天鹿港分局員警上午於巡邏勤務攔查可疑載著殺人通緝犯的車輛，查獲非制式手槍1支及子彈56顆。下午員林分局執行搜索再查獲非制式手槍1支，展現卸、新任局長強力掃蕩非法槍械、維護治安的決心。

刑事警察大隊在局長許錫榮上任翌日，再查獲非制式手槍1支及子彈16顆，以實際行動宣誓「槍械零容忍」之立場與決心，專案期間該局共查獲違反槍砲彈藥刀械管制條例案4件4人，查獲非制式手槍4支、空氣槍1支及子彈72顆。許錫榮強調，到任後將依縣長王惠美指示：把彰化縣的治安、交通等工作認真做好。

(中時 )