國民黨兩岸新論述淡化「九二共識」，引發外界關注。中共黨媒「人民日報」海外版24日也刊文質疑稱，國民黨兩岸新論述建議案，沒提堅持「九二共識」，也未提反對「台獨」，整個論述被諷「跟民進黨沒兩樣」。大陸國台辦發言人就此評論，「希望國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策」。

文章表示，國民黨的兩岸新論述建議案，主要內容包括「堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮」等所謂的四大支柱，其中表示肯定「九二共識」的歷史貢獻，拒絕「一國兩制」，提出大陸必須先正視「中華民國」才有兩岸共識。

蔡英文總統2016年第一任就職演說中曾提到「肯定九二會談歷史貢獻」，以此搪塞是否接受「九二共識」的質問。文章強調，時隔4年，蔡英文早已不再提這舊茬，國民黨竟然依葫蘆畫瓢，稱「九二共識是過去兩岸求同存異的重要工具」，把重點也放在了「歷史貢獻」上。

文章痛批，國民黨兩岸新論述中，完全沒提到國民黨黨綱明列的堅決反對「台獨」，只提出諸如呼籲大陸正視「中華民國」的存在、讓台灣參與國際組織、推動兩岸人權協議等，幾乎都是照搬民進黨訴求的拾人牙慧之舉。

針對國民黨兩岸論述建議案，國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅持「九二共識」、反對「台獨」是共產黨和國民黨互信與交往合作的共同政治基礎，希望國民黨明辨是非，堅持積極的大陸政策，珍惜和維護兩黨既有政治基礎，妥善處理兩岸政治分歧，相向而行。

(中時 )