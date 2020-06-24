高雄市長補選 國民黨李眉蓁今登記參選

高雄市長補選登記，今天是登記截止最後期限，國民黨秘書長李乾龍，昨天(23日)正式宣佈確定徵召高雄市議員李眉蓁參與高雄市長補選，李眉蓁今天(24日)上午11點赴高雄市選委會登記參選補選。

李眉蓁今年41歲，她在2010年以國民黨身分參選高雄縣市合併後第一屆楠梓區議員，以16511票當選高雄市議員，是當年最年輕的高市議員，並在2014年和2018年成功連任議員，對高雄相當熟悉，屬於高雄藍營青壯派。

李眉蓁表示，希望未來能與陳其邁來一場君子之爭，對於國民黨找她，時間是否有點倉促？李明溱還說，黨中央在找人會考量通盤人選，在這次挫敗後，國民黨這一二十年以來，會看到年輕人，她感謝黨中央對她徵召，黨中央在通盤考量後，要重新出發，黨中央的考量後，或許我真的能勝任這一切，她準備好了，就決定應戰。

對於韓國瑜前市長與佳芬姊是我敬重的對象，韓市長過去是國民黨提名，我現在也是國民黨提名，未來相信大家團結一心，共同面對、贏得選戰，這次國民黨一定要團結一致，贏得選戰。國民黨這次也有聽到年輕人聲音，號召黨內年輕人，我自己也是年輕人，高雄國民黨40年來從來沒有提過在地年輕人，未來我一定會看到年輕人，國民黨做出重大決定，提名在地年輕人，她很認同國民黨的決定。

對於邱于軒質疑黨中央未能多方面溝通，可能造成基層有問題。李眉蓁說，邱于軒有致電給她，表示現在的年輕人要表達就表達，她也會非常支持我。

一併出席的邱于軒回應，她認為，黨中央在此次提名過程不夠細膩，造成其他議員的傷害，是黨中央的問題，不是李眉蓁的問題，未來一定全力支持李眉蓁，過去就過去，未來會共同打贏這場選戰。

對於對手陳其邁勤跑基層，李眉蓁會如何開始？她說，陳其邁知名度比她高很多，國民黨也推出年輕的她，但她希望這次補選能來場君子之爭，高雄已厭倦抹黑，希望高雄不要再有仇恨，並表示陳其邁以暖男形象來打這場選戰，她自己未來則會以專業、年輕的形象，來改變高雄新未來。

媒體也問及，將來韓前市長會不會到高雄輔選？李眉蓁說，韓市長這麼好的團隊，就這樣被罷掉，她心裡很難過，高雄二十多年來經濟起飛突然停滯，韓沒有做任何錯的事情，她一定會支持原市府團隊，找回高雄。

(中時電子報)