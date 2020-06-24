親民黨巿議員吳益政獲得民眾黨推薦，24日到高雄巿選委會，完成高雄巿長補選登記。（曹明正攝）

高雄巿長補選，藍、綠、白都選擇24日最後一天登記，獲得民眾黨推薦的吳益政認為，藍白破局突顯國民黨身為在野第一大黨矜持，坦白講他很生氣。對於橘白合，代表民進黨參選的陳其邁則認為很正常，因為他也獲得基進黨、時代力量支持。

現任親民黨巿議員吳益政24日上午9時，由民眾黨立委蔡璧如、張其祿等人陪同，到高雄市選委會登記，成為高市長補選登記的第1人。他透露，200萬的保證金，原打算跟民眾黨各出一半，但最後由民眾黨先拿出來。

藍白合破局，吳益政說，他原希望不管國民黨、無黨籍或民眾黨可以共同合作，人選也不一定要是他，因為經過幾次折騰，高雄翻來覆去，問題都沒解決。對於國民黨沒具體回應，他說，第一大在野黨的矜持，坦白講他很生氣。

吳益政指出，國民黨在過程當中，自己也有內部整合的問題，老中青三代各有各的話，從議長補選，就看得出本身不好整合。而國民黨從以前就習慣中央做決定，根本不會問在地議員，從議長補選就遭到反彈，更不用談市長整合。

代表民進黨參選的陳其邁在支持者、黨籍立委、巿議員等簇擁下，約上午10時完成登記，對於其他政黨對手陸續就定位，他強調8月15日的投票，會是高雄新的開始、新的選擇，這場巿長補選，會更精彩。

被問到，藍白合作失敗，陳其邁一個政黨有競爭也有合作，像他這次補選，也獲得基進黨、時代力量的支持，理念相同、一起有共同的目標是很好，但是有不同的想法，要湊在一起也是怪怪的。

獲得國民黨徵召的巿議員李眉蓁則預計上午11時到高雄巿選委會登記。

(中時 )