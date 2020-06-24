郭姓男子前年凌晨酒駕撞死1名機車騎士，台北地方法院依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判刑8年，但台灣高等法院認為郭的行為有殺人不確定故意，依殺人等罪判刑12年半，另不能安全駕駛部分判刑6月、可易科罰金。可上訴。

高院認為，郭男第一次撞擊陳姓騎士後，儘速逃離肇事現場，才會繼續高速前行又撞傷另2名騎士，足見他此時已有「即使再次撞擊他人致死，亦在所不惜」之心態，而有不確定殺人故意。

合議庭認為，北院認為郭男撞擊3人都是過失，而無不確定殺人故意，判決有誤，應構成不確定殺人故意之殺人既遂罪及殺人未遂罪，將他依肇事致人傷害逃逸罪判處有期徒刑1年，殺人罪判刑12年，不得易科罰金之有期徒刑部分執行12年6月。

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(中時 )