美財長：若美公司在中不獲公平競爭 中美貿易或脫鉤 10:522020/06/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在白宮貿易顧問庫德洛表示中美貿易協議執行良好後，美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）又指，如果美國公司不獲准在中國進行公平、平等競爭，美國與中國的貿易有可能出現脫勾，這是總統川普可能考慮的事。 穆努欽接受美國媒體訪問時強調，非常期望中國遵守首階段貿易協議的條款，大規模增加購買美國商品、能源和服務。 稍早庫德洛指出，美中貿易協議不僅依然完好，而且北京方面在協議中一些領域實際上已經取得了建設性進展。 (工商 ) #脫勾 #庫德洛 #穆努欽 #美財長 #若美 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 三星又輸了！掉單華為 台積電明年更恐怖 - 財經 第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經要聞 - 工商時報 警告「全球經濟大危機」！散戶這樣操盤就輸了 - 財經 悲劇！20歲大學生炒股暴虧2千萬 結局太驚人… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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