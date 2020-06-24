在白宮貿易顧問庫德洛表示中美貿易協議執行良好後，美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）又指，如果美國公司不獲准在中國進行公平、平等競爭，美國與中國的貿易有可能出現脫勾，這是總統川普可能考慮的事。

穆努欽接受美國媒體訪問時強調，非常期望中國遵守首階段貿易協議的條款，大規模增加購買美國商品、能源和服務。

稍早庫德洛指出，美中貿易協議不僅依然完好，而且北京方面在協議中一些領域實際上已經取得了建設性進展。

(工商 )