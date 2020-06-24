合庫金在今天上午已順利完成改選，此次股東會出席率達92.86％，其中，在財政部為首的公股陣營，此次15席董事裡，不僅11席全由公股拿下，同時4席獨董也全拿，而農會、信合社、工會則各取得2席、1席、1席，改選可說圓滿落幕。

從配票來看，公股贏得也相當漂亮，合庫金董事長雷仲達、總經理陳美足，分別為第1、2高票，而農會系統大掌櫃，同時也是中華民國農會理事長蕭景田，則為第三高票，而就農會系統的配票方式來看，對於法人董事、獨董的配票可說相當平均，由此也可見得農會在席次取得上是以維持現有2席為目標，並非一定要和公股陣營搶到1席獨董。

據指出，在選前公股陣營仍有和農會系統透過管道協商，因此雙方原本對峙的情勢，緩和不少，使得今日的董事會改選，在早上10點左右就已順利出爐改選結果，也是今年有董監改選的所有上市櫃公司裡，最早選完的一家。

此次當選的名單，還包括了一起參與公股大聯盟的信合社理事長麥勝剛、合庫工會代表陳金渠，另外，財政部推派的自然人代表，中央大學產經系教授陳忠榮此次也順利選上，使得合庫金15席董事裡，符合金管會要求最少5席自然人董事的目標順利達陣。而在財政部方面，除了上述名單之外，央行發行局局長施遵驊、中華郵政總經理江瑞堂、合庫證券總經理李新仁等官派董事都當選，而工會幹部傅正華，此次也以財部代表人身份當選，因此合庫金工會在董事會裡，等於有二席代表人。

4席財政部所推派的獨董當選人，則分別是現任獨董，也是成功大學教授林軒竹、和律師謝穎青、張銘珠，而前一銀副總、也是前第一金人壽董事長林漢寄，也新選任合庫金獨董。

合庫金董事長雷仲達答覆股東提問也指出，合庫目前中小企業授信餘額達6788億，放款餘額及紓困餘額，均為全體行庫最高，另外逾放比為0.25％。

(工商 )