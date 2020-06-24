傳動系統定位廠大銀微系統今（24）日召開去年9月4日上市以來首次股東會，除承認去年財報及營業報告書外，通過盈餘每股配發現金股利0.04元、股票股利0.06元，合計配0.10元股息股利。上銀集團總裁兼大銀董事長卓永財表示，目前來看，大銀今年營運及獲利有機會超越去年，疫情是很大變數。大銀開發力矩馬達新產品，疫情過後，為大銀未來提供營運及獲利成長的機會。大銀長期發展，在上銀之上。

大銀生產傳動系統定位平台、各式直驅馬達，以及驅動器及控制器。大銀表示，2019年因美中貿易衝突反覆不斷，英國脫歐情勢混沌及多起地緣政治緊張等多重因素影響，全球經濟成長動能放緩，除半導體需求略為增長外，其餘多呈現下滑趨勢，致使大銀去年合併營收降至20.41億元，年減27％，稅後淨利0.4億元，年減幅84％，EPS為0.32元。

大銀因應日益增加的智慧製造與自動化需求，提前布局，雲林廠一期2019年底完工，將規劃為前製程生產基地。2019年8月取得新竹鳳山工業區5,071坪土地，為未來營運邁向百億元做好基礎建設。大銀新開發力矩馬達應在五軸工具機及高精度轉台的應用上，已在歐美日市場逐漸奠定基礎，預期隨著新冠肺炎疫情過後，2021年會有較大幅度成長。2019年大銀藉由全球通路與各地區的半導體、面板、PCB及高階工具機客戶依同開發下一世代驅動與控制解決方案。尤其在機電整合服務方面，大銀將成為世界汽車大廠及手機大廠的首選廠商，這些新機型及新應用，將為2020年業績帶來堅實基礎。

上銀集團總裁兼大銀董事長卓永財今日主持大銀股東會表示，大銀開發次世代，智慧製造所需的新產品，去年因中美貿易戰而延緩，今年又有新冠肺炎疫情，所有大展都取消或延後，先是日本工具機展喊停，上週美國芝加哥工具機展也喊停。等2021年疫情過後，客戶陸續參加北京國際工具機展及歐洲工具機展等國際性大展，展出搭載力矩馬達的五軸機。工具機業輸人不輸陣，一家用了，其他家也會使用，是大銀接單很好的機會。現階段看來，明年新機型及商務活動陸續恢復，對大銀幫助很大。

卓永財指出，汽車大廠大陸第四個廠生產線後端焊接生產線由上銀做整合，大銀提供53個電控箱及軟體，大銀上週接獲義大利42台力矩馬達，會用在天文台，力矩馬達未來幫大銀創造營收成長及獲利的來源。

卓永財指出，大銀是亞洲除日本發那科之外，唯一可以生產力矩馬達的廠商，工具機要升級，大銀會扮演很重要角色，日本前三大工具機廠去年初向大銀採購4台力矩馬達組成機械，今年再買完成1套，在日方客戶百年OPEM HOUSE展出，完成一套上週以正式裝船。大銀去年幫台灣一家廠商做高轉速的馬達，1萬以下轉軸是大陸的天下，2萬～3萬高速馬達供台灣使用，大銀已經完成產品開發及驗證，上銀開發陶瓷軸承，配合大銀新馬達，整套供應給主軸廠，會與主軸廠結合，明年是新主軸時代開始，大銀開發高速新馬達預計明年下半年會對大銀營收有所貢獻，但等2022年才會較大量生產，對營收有較大貢獻，大銀未來走向會有比較好機會。

卓永財面對小股東詢問，大銀未來營運規模是否上銀時指出，就精度來說，上銀是微米級產品、大銀產品是奈米級。大銀生產定位系統等產品。市場來看，大銀競爭對手有德國西門子、日本發那科、Panasonic、安川電機及三菱電機等廠商營收規模都是新台幣數千億元，大銀機會更大，未來營運規模有機會上看千億元。相對之下，上銀主要生產滾珠螺桿及線性滑軌，全球最大競爭對手年營業額為新台幣5百多億元，上銀排名第二，上銀目前朝次系統及系統件發展，上銀要拚千億元則要靠機器人，現在跨到醫療新產品。大銀以定位系統為主，朝次系統及高端產品發展，未來要全球重新建立系統通路。

卓永財表示，大銀目前是國際手機大廠第一家機電整合大廠，避免有時差，要求大銀派員進駐美國矽谷，全案還在進行中。

(工商 )