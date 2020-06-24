CNBC報導，在經歷中國疫情緩解並重啟經濟後的銷售強彈後，蘋果iPhone手機5月在當地的銷量回落，但包括App Store在內等其他事業領域保持增長，顯示蘋果在其最大的其中一個市場上仍具韌性。

報導中指出，調查顯示蘋果公司5月在中國的表現好壞不一。蘋果5月在中國的iPhone手機銷量為360萬支，較4月的390萬支下滑7.7%，但優於去年同期的305萬支。

5月iPhone手機在中國的銷售表現，與4月在當地締造160%的月增幅相比亦遜色許多。當時中國為了防疫封鎖數周之後，才開始逐步重啟經濟活動，受惠於報復性的購買需求，蘋果4月手機銷售交出亮眼成績。

5月iPhone在中國的「通路出貨量」（蘋果對中國零售商的出貨）僅略高於200萬支，月減約25%。這項指數通常被視為未來需求的指標。

此外，調查顯示5月中國整體智慧手機出貨量較4月大幅減少近20%。

(時報資訊)