年初爆發的新冠疫情仍在全球持續蔓延，全球累計病例已逾800萬例，全球經濟大受影響，隨著各國經濟解封，市場對於二次疫情爆發也起了擔憂，根據OECD發布最新的OECD經濟展望報告資料顯示，不管疫情二次爆發與否，今年全球經濟都將呈現負成長，市場動盪在所難免。

觀察投信發行的跨國組合平衡基金總共153檔，其中今年以來仍維持正報酬的有20檔，從三月低檔一季以來，掌握反彈契機表現較佳的依序分別為群益全民成長樂退組合A(累積型-美元)26.38%、群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)21.77%、群益多重資產組合20.23%、瀚亞多重收益優化組合A類型-南非幣17.07%、永豐全球多元入息-美元累積類型16.52%、日盛目標收益組合(美元)13.95%。市場法人表示，接下來全球金融在市場波動度將相對提升，建議穩健型投資人不妨以跨國組合平衡基金的多重資產布局特性來因應，達到進可攻、退可守的投資效果。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示，各國陸續重啟經濟活動，經濟數據初步觸底回升，全球政府與央行仍在持續加碼政策刺激穩定經濟，市場對經濟與股市底部出現的共識逐漸浮現，帶動風險性資產勁揚，然隨著美國各州復工進度加快，新增確診數同步激增，點燃了市場對二次疫情的擔憂加劇，同時聯準會給出相對保守的經濟預期，導致風險性資產漲幅收斂。因此，如同聯準會主席鮑威爾所提到，經濟或已在復甦的路上，但路程將顛簸，經濟表現仍須時間驗證，短線市場料持續受消息面牽動，同時當前風險性資產評價面(尤其股市)已有偏貴之嫌，波動風險可能隨之放大，後續除疫情相關消息外，須留意中美關係與美國總統大選變化。

(時報資訊)