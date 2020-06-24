美股續漲，NASDAQ最為強勢，守穩萬點關卡並再創新高；台股今日由台積電(2330)開高穩軍心，鴻海(2317)及鴻海集團股接棒上攻，電子股主攻，配合金融、傳產也有不錯的表現。台股開高，早盤不畏端午節前賣壓，一度上攻11700點，技術面多頭排列。

美國經濟持續改善，以及美政府可望推出更多激勵措施以提振經濟，周二美股三大指數收高，科技股大漲帶動那斯達克指數再創收盤新高。周二收盤，道瓊工業指數漲131.14點或0.5%，為26,156.1點。標普500指數漲13.43點或0.43%，為3,131.29點。由蘋果、亞馬遜和微軟領軍，那斯達克指數收漲74.89點或0.74%，為10,131.37點，連漲第8個交易日，並為本月第5度改寫收盤新高。

台積電ADR周二收56.76美元，上漲0.76美元或1.36%，折合台幣每股約336.4元。台積電本周二(23日)獲三大法人聯手買超17730張，外資更是買超不停手，台積電股價今開高4元達319元。

鴻海周二舉行股東會，董事長劉揚偉昨(23)日重申擴張集團版圖並致力提升毛利目標，其創辦人郭台銘曾喊出股價衝200元，劉揚偉也強調會致力提高每股獲利，外資法人認為此舉對投資人相當激勵。伴隨蘋果新機將啟動拉貨，迎接旺季，周二，外資買超鴻海8322張並且為連續第二天買超，且三大法人周二聯手買超鴻海9908張，推升股價上80元，今早大漲至83.4元。

台積電、鴻海等蘋概股領軍，台股早盤維持漲勢，未受連假前影響。本周台股連續三天震盪向上，指數逐日墊高，尤其美股科技股頻創新高，外資持續買超台積電，推升台股有撐。

(時報資訊)