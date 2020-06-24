技嘉(2376)第2季受惠於宅經濟，營收呈現淡季不淡，4月及5月合併營收達138億元，年增6成，大幅優於預期。Intel新一代Commet Lake CPU於5月上市，帶動主機板出貨量及ASP均可望增加，而伺服器動能恢復正常，因首季基期低，伺服器Q2營收可望季增達7成。

技嘉去年主機板出貨量1100萬片，顯示卡出貨量350萬片，2019年產品組合中，MB佔30%~35%、顯示卡佔45%、伺服器佔15~20%。而今年第1季產品組合中，MB佔35%、顯示卡佔45%、伺服器佔15%。

展望下半年，法人指出Nvidia新一代產品推出下，可望帶動顯示卡營收動能維持高檔水準，且AMD新一代CPU及GPU也有望於Q3上市，雖然Q2淡季不淡恐將排擠部分旺季需求，不過公司認為新產品效能提升下，下半年仍可望優於上半年表現。

主機板Q3在旺季到來下，營收也可望達全年高峰，伺服器營收估季增1成。今年技嘉伺服器營收可望年成長45~50%，成長動能來自雲端、AI及5G MEC需求帶動，預期5G MEC在2020年佔伺服器比重達20%，投入MEC業務主要著眼於未來結合軟體的完整解決方案應用，進一步提升伺服器整體毛利率，樂觀預估技嘉今年營收年增可接近3成。

(時報資訊)