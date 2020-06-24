新冠肺炎中美疫情和貿易戰，許多投資人開始擔心台灣經濟狀況將走弱，21世紀不動產企劃研究室指出，目前銀行逾放比仍處於低水位，投資人目前不必擔心銀行因逾放比上升進而抽貸。另外政府已祭出刺激國內實體消費的政策，並與銀行協調，讓銀行扮演緩衝以度過暫時性的難關。台灣銀行業的基本面足以應對經濟下行帶來的衝擊，短期內不致於造成國內房地產市場拋售局面，但投資人仍須留意全球整體經濟不穩的長期風險可能性。

面對此次疫情，許多投資人開始擔心台灣經濟狀況將走弱，進而影響貸款人還款能力造成法拍屋數量上升，或是為保留現金降低購買房產的慾望，等等多重因素造成房市動盪不安。21世紀不動產企劃研究室指出，即便經濟大幅走弱，若政府和市場預期該現象屬短期，且銀行體質強健，政府極可能與銀行協調採取較寬容的態度，例如降低壞帳認列標準與資金支持，避免「雨天收傘」的狀況發生。畢竟待低谷過去，客戶的財務狀況終將恢復，銀行也能拿到該有的利息收入。

銀行逾放比(non-performing loan，簡稱NPL)仍低，該比例代表未正常還錢的金額佔總借款的比例，該比例越高代表銀行有越高比例的借款難以收回。21世紀不動產企劃研究室表示，據金管會數據，2011年以來逾放比一直維持在0.5%以下，2019年底該比例為0.21%，2020年2月該比例略為上升至0.24%，但仍遠低於一般國際上常採用的3%逾放比警戒線，投資人目前不必擔心銀行因逾放比上升進而抽貸，甚至低價賣出如房屋等抵押品。

銀行最重要的就是要有充分且容易變現的資產，以確保在市場下跌時仍能履行責任，例如仍可正常應對存款戶提領現金的需求。這項指標主要以資本適足率衡量，該數據量化資產中可做為風險緩衝性資產的多寡，數字越高意謂著銀行有越多空間來應對資產品質惡化的風險。根據金管會數據，台灣銀行平均資本適足率在2019年已達到14%，而主管機關對該項比例的下限是10.5%，可見台灣銀行業資本水準仍屬健全。

21世紀不動產企劃研究室認為，台灣銀行業的基本面足以應對經濟下行帶來的衝擊，短期內不致於造成國內房地產市場拋售局面，但投資人仍須留意全球整體經濟不穩的長期風險可能性。

(時報資訊)