由於新冠肺炎疫情爆發，不少國家實施居家防疫，讓民眾長期待在家裡，專家表示，由於無法外出消費，美國民眾都存了一筆錢，但美國尚未完全解封，美國人將為了追求「娛樂」而進入股市投資。

外媒報導，投資公司Betterment針對5005名美國投資者進行調查，結果顯示在今年3~4月中旬，有78%投資者沒有從股市撤出資金；而撤出資金的20%受訪者，有近半數只有在股市完全修正，或開始修正後才入場投資。

Betterment指出，專業體育賽事、電影和室內活動等休閒娛樂，基本上都因為疫情而暫停，人們為了尋找「團體感」，由於美國尚未完全解封，民眾也都自願或非自願地省下很多錢，而他們可能會開始將這筆錢用來「娛樂投資」，把投資股票當成類似娛樂般的活動，進場並討論投資表現。

因此，有專家認為，散戶湧入股市可能只是短期現象，隨著經濟、體育運動陸續開放，民眾也會找到其他方法打發時間、消耗精力和金錢。

(中時電子報)