今年度的蘋果全球開發者大會(WWDC20)首日主題演講已順利落幕，蘋果也已經向開發者釋出 iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、tvOS 14 以及 macOS Big Sur 的首個開發者預覽版。因此有不少在 keynote 演講中沒有被提到的新功能也陸續曝光。其中 iPhone 用戶關心的相機功能，也將因為 iOS 14 到來有所改變！iPhone XS 系列以及 iPhone XR 用戶肯定是最開心的一群。

QuickTake 功能下放

先前蘋果針對 iPhone 11 全系列加入嶄新的相機介面以及 QuickTake 拍攝功能。QuickTake 拍攝功能讓使用者長按快門即可轉為錄影模式。如果要固定啟用錄影功能，使用者(以右手持握相機為例)需要往上(或往右)滑動快門按鈕到鎖定位置，就可在手指離開螢幕後持續錄影，並且有需要時可在錄影途中進行拍照。反之，若是將快門按住往下(或往左)撥動，則可變成連拍模式。如今這一項原本 iPhone 11 系列專屬的功能，在升級到 iOS 14 之後，iPhone XS、iPhone XS Max 以及 iPhone XR 這三款機種也可以享有。

除此之外，在升級後，iPhone XS 系列、iPhone XR 也可以像 iPhone 11 系列一樣，短按任一個音量鍵就可以拍攝照片。長按音量增加鍵可進行連拍；長按音量降低鍵則可轉為錄影模式，放開音量鍵後相機就會停止錄影。

iPhone 11 系列夜景模式小幅升級

蘋果 iPhone 產品中，僅有 iPhone 11 全系列具備夜景模式。在升級到 iOS 14 之後，拍攝夜景時(夜景模式是自動偵測後啟用，無法手動開啟)，將透過陀螺儀的協助來偵測是否拍攝時不夠穩定。拍攝夜景時，畫面中會出現一個白色十字與黃色十字指示標記；白色十字在拍攝夜景時會固定在畫面正中央，如果手機晃動，則黃色十字會飄移(離開中心)，使用者在拍攝時就可以想辦法維持手機穩定，來拍出更好的夜景照片。

iOS 14 相機性能改進

根據蘋果官網說明，升級到 iOS 14 相機的連拍模式提速 90%，可以來到每秒拍攝 4 張(4fps)的速度。開啟相機後，拍攝完第一張相片的所需時間也比過去快 25%(iOS 13.5.1 與 iOS 14 的對比，測試機種為 iPhone 11 Pro Max)；人像模式(Portrait)的拍攝時間也提升 15%，能更快捕捉身邊家人朋友們的瞬間神情，不錯過值得紀念的精采瞬間。

升級到 iOS 14 之後，所有 iPhone 機種(iPhone 6s、iPhone SE 以上)都可以選用錄影模式時，在畫面中快速調整影片解析度，而不需要回到「設定」中調整，錄影更為便利！

iOS 14預計跟其他系統一樣，在7月份提供Public beta可供申請參與測試版計畫的一般消費者提前體驗。正式版預計在秋季釋出。凡可支援iOS 13的設備，都可升級至iOS 14(iPhone 6s（含）以上即可、支援第一代、第二代iPhone SE以及第七代iPod touch)。

(科技)