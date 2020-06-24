陸媒《人民日報》24日報導，自大陸全國人大決定進行涉港國安立法以來，以美國為首的外部勢力不斷粗暴干預大陸內政，並揚言對香港實施所謂制裁。為此，香港各界「撐國安立法」聯合陣線15日發起為期15天的網上連署活動，抗議並反對外部勢力干預中國內政和香港事務。截至23日晚，活動已收到逾100萬名香港市民簽名連署。

報導稱，據統計，從今年5月底以來，已有逾70批次來自香港社會各界的團體代表及市民自發前往美國、英國駐港領事館前進行抗議，反對無端指責涉港國安立法、以制裁手段作威脅等霸權主義行徑。

有簽名的團體代表表示，以美國為首的外部勢力別有用心，聯同反中亂港分子鼓吹反對涉港國安立法，「他們關心的根本不是香港的民主自由、繁榮穩定，那些所作所為也從來都不是真心為香港好。」

報導引述香港市民程小姐憤然表示，美國、英國不顧香港市民生命及財產安全飽受「黑暴」損害的事實，赤裸裸干涉大陸內政，以雙重標準衡量有關立法，行為極其自私霸道。有市民說，絕不害怕外國以制裁手段恐嚇，相信我們國家有能力應對。

聯合陣線在此次網上連署活動的頁面發表聲明重申，涉港國安立法將有助於保障「一國兩制」、「港人治港」和高度自治，維護香港的法治與秩序。聲明呼籲廣大香港市民踴躍簽名，表達反對外部勢力干預的強大聲音。

《人民日報》指，據介紹，聯合陣線由香港各界團體和人士於5月24日自發組織成立，旨在全力支援涉港國安立法。聯合陣線早前曾發起「撐國安立法」簽名行動，8天時間蒐集到近293萬名香港市民簽名支持。

(中時 )