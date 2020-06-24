網路家庭（8044）股東會24日登場，董事長詹宏志表示，集團已在回到獲利軌道，但坦言「還是賺得太少了」。詹宏志表示，近兩年網家致力於年輕化、行動化，已經獲得不錯的成績，今年將會持續著墨在跨境電商、取得跨國商品，以及打造集團生態圈。詹宏志指出，過去兩年碰到極大的挑戰與競爭，但也獲得了極大成長，未來三年定調就要以「獲利」為目標，期望四～五年後可以達到營業額千億的目標。

網家股東會中承認108年財務報表以及通過盈餘分配案，108年營業收入為新台幣388.84億元，較前一年度成長12.4％，再創歷年營收新高紀錄，單季營收已於第一季重返獲利，帶動2019年每股純益1.39元。2020年決議配發現金股利0.7元。

詹宏志回顧網家過去一年營運表現指出，過去一年來，PChome網路家庭積極打造PChome生態圈，除了啟動超過千萬會員的帳號直通功能以外，也透過P幣打造會員忠誠獎勵回饋，成功串連起電商、金流和各式網路服務，同時也以P幣為核心拓展至實體交易和公共行政費用。

此外，網家近兩年佈局行動化，成果明顯，去年行動端業績成長率較前一年成長四成，帶來新客比例快速增長至30％，也帶動其年輕用戶比例增加，35歲以下消費者佔了50％，女性消費者數量首度超越男性。

詹宏志也表示，子公司商店街去年營收新台幣13.89億元，稅後淨損為9,987萬元，已較前年大幅減少19.33億元。去年第四季的虧損也較同年第一季減少八成，詹宏志表示，未來商店街將在取得市場後，重新站回獲利的軌道，並同時挾著平台商品數超過4億件、店家數超過12萬家優勢，繼續帶領商店街前進。

詹宏志說，展望未來成長動能，主要還是放在平台上3C產品、跨境網購等，網家將持續積極發展各類虛實整合業務，其中包含擴大佈局智能倉儲 及物流系統、對外開放自營物流服務、開啟生鮮電商服務等。同時，也要加速跨境業務及異業結盟、啟動 O2O 全通路佈局，更要深度應用大數據、人工智慧暨物聯網等前瞻科技，專注於服務創新，加速整合企業內外部資源，實現長期獲利增長。

(工商 )