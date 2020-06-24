女星謝忻去年爆出感情風波後，一舉一動都被外界放大檢視，近日她到咖啡廳小歇一會，熱褲太短乍看之下像下衣失蹤，秀出超長美腿引發熱議。

謝忻23日在IG發文：「夏日咖啡館的哲學課。」照片中，她頭戴粉色棒球帽，身穿紫色格子V字領上衣，整個人屈膝坐在褐色的沙發上，呈現下身沒穿的視覺效果，大露纖細又雪白的修長美腿，讓網友看了不禁稱讚：「超正」、「美腿」、「越來越美」。

(中時電子報)