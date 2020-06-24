被稱為「生技業艾科卡」的晟德集團董事長林榮錦，遭前東家「東洋製藥」控告背信案，案件纏訟5年後，高院上月改判林榮錦無罪，台灣高檢署認為高院判決違反經驗法則、論理法則，以判決違背法令為由，向最高法院提起上訴。

這起背信案，讓東洋與林榮錦之間劍拔弩張。東洋本月中旬的股東會，林榮錦方面出動6位律師代表，以小股東身份針對這起案件輪番砲轟；而今天輪到林榮錦的晟德公司召開股東會，檢方上訴一事，是否成為股東會焦點，生技業界都很關注。

成立於1960年的東洋製藥，1994年時任東洋董事長張天德因公司虧損，找林榮錦當救火隊，林因而獲得「生技業艾科卡」封號。但2014年6月，林突卸任東洋董座，改由林的台北醫學院同學、東洋股東蕭英鈞接任。之後就開啟林與東洋長達5年的訴訟恩怨。

蕭指控林從2008年開始，未經公司內部決策，擅自將東洋的乳癌、卵巢癌等多項具專利的新藥製藥技術無償授權給瑞士藥廠Inopha AG公司，造成東洋30億元損失。北檢2015年1月搜索、約談林，並罕見與瑞士進行司法互助，獲取瑞士方面的相關事證。

2017年台北地院依《證券交易法》非常規交易、特別背信等4罪，重判林榮錦有期徒刑10年，今年5月，高等法院逆轉改判林無罪，東洋則強調「一定上訴到底」。

高檢署已針對本案提起上訴，因此這場纏訟超過5年的生技界「商戰」尚未落幕，雙方訴訟仍將持續打下去。

(中時 )