星座專家白瑜，甜美外型加專業分析，讓她累積一票死忠粉絲，如今身為單親媽媽的她，坦言感情路走的不順遂，透露在新婚之夜時抓包老公外遇，當時為了家庭決定維持婚姻，但這段婚姻在13年後仍劃下句點。

根據《ETtoday星光雲》報導，星座專家白瑜透露在婚姻之路跌了大跤，她回憶起與老公交往2年多登記結婚，沒想到新婚之夜卻抓包老公外遇，雖然婚前周遭友人就對她耳提面命，但她卻始終不願相信，不過好強的她決定維繫住這段婚姻，未料在13年婚姻中，老公依舊和不同對象維持「密切關係」，長期壓力讓她飽受憂鬱症所苦，甚至出現幻覺，持續治療3年才康復，期間還併發氣喘險丟掉小命。

白瑜在明白抓不住老公的心時，主動提出離婚並獨自扶養10歲女兒，雖然前夫已經組了新家庭，但兩人仍維持朋友關係，如今因為常獲邀上節目分析星座，讓她擄獲不少粉絲的心，甚至常在路上被認出，如今她表示很享受單身生活，也希望能透過自己的故事與力量來幫助他人。

(中時電子報)