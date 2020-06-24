北市建管處簽准大巨蛋建照變更，但卻遭議員林亮君踢爆，大巨蛋半年前還在停工階段時，竟偷裝吸音棉，質疑到底還有多少偷偷進行的工程，市府在急什麼。市長柯文哲24日表示，下午公共工程督導會報會較建管處說明，到底遠雄到建管處在搞什麼鬼，跟怎辦就怎辦。

媒體詢問，大巨蛋被抓到偷裝吸音棉，此外監委賴振昌也被爆在北投住家有多處違建，柯說，下午會開公共工程督導會報，已叫建管處來專案報告說明，他態度是這樣，該怎辦就怎辦，當長官不是要馬上下決定，他會給屬下申訴的機會，聽聽看怎回事。

柯說，大巨蛋下周才會確定是否核發建照，等建照核發後，開始啟動有關超額分額利潤議約，會先在府內委託專業機構，重新檢視大巨蛋原來提的投資計畫書，看看當年的狀態及相關成本，以及這幾年間的變化，再計算將來的超額分潤；議約時間不會在7月那麼快，要先把所有東西檢視過一遍，會在拿到使照前，超額分潤權利金議約拿回來。

至於議約重定，柯重申，一切講究科學，在發建照後，大約還要要花幾個月、半年的時間，把大巨蛋的財務重新整理一遍，然後提出超額利潤，關於賺多少、政府要分多少才公平，將來整個台灣BOT都應採用此態度。

柯說，若連利率都不知道，就要猜50至70年的獲利，那就根本是假的，應建立制度，把表列出來，才能達到真正的公私協力，也希望透過大巨蛋這件事來導正過去台灣BOT的一些錯誤。

柯強調，正面迎戰是他的文化，大巨蛋是全國矚目案件，北市府要發建照前，一定會辦記者會說明，除報告這幾年發生的事，也會回答所有社會的疑問，下周會辦記者會。

(中時 )