雖然美國總統川普一再聲稱美國防疫與檢測領先全球，但美國疾病管制與預防中心主任芮斐德23日在國會聽證會上坦言，「美國已被新冠病毒打到屈膝」；而前任CDC代理主任貝賽爾也表示，沒有一州順利從執行「居家隔離」命令，過渡到執行「檢測、追聰與隔離」的公共衛生模式，如此下去恐讓美國防疫成效打回原點。

據美國有線電視新聞網報導，芮斐德（Robert Redfield）23日在美眾議院能源及貿易委員會聽證會上表示，為了這個小小的病毒，美可能還需要多花費7兆美元，但會盡其一切處理病毒疫情。芮斐德的評論時，美國上周如亞利桑那、佛羅里達以及克羅拉多等過半州新確診數攀升，而據衛生官員指出，這並非因增加檢測而導致的。

對於新確診攀升，貝賽爾（Richard Besser）表示，沒有一周能夠有效從執行「居家隔離」過渡到「檢測、追從、隔離」階段，強調美國必須找出有效過渡的方式，否則重啟經濟的每一州，即使先前疫情控制的再好，最後仍會看到大量新增確診，「而且先前的防疫成效都會被打回原點」。

而素有「美版陳時中」的國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）也表示，如果秋季之前還未能控制疫情的話，「恐如同被森林大火追著跑」。他表示，未來數周將是如佛羅里達州、德州以及亞利桑那州等確診攀升等地關鍵時期。對於美國人民的防疫建議，佛奇也強調「第一、不要去人潮擁擠處。第二，若一定要去，記得戴口罩」。

根據霍普金斯全球疫情追蹤地圖顯示，美國現今已有230萬人確診，12萬人死亡。就在兩位美國防疫專家赴國會聽證時的同日，外傳正準備於7月1日重啟邊境的歐盟，在其開放清單上仍排除美國。

(中時電子報)