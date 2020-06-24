快艇球星保羅喬治在上節目的時候自曝2017年曾經有機會與聯盟最好的大前鋒聯手征戰沙場，可惜當時的球隊不作為，導致最終沒能圓夢。保羅喬治口中所說之人，後來有專家直接點名就是「一眉哥」安東尼戴維斯。

保羅喬治表示，「我不願說出這位球星是誰，因為我要保護當事人的隱私權，但我想要講的是，當時那位球星直接告訴我想要來溜馬，希望能和我攜手合作，不過，溜馬卻告訴我球隊位處小市場，無法進行大筆金額交易，我回嗆，最好的大前鋒想要過來，你們卻拒絕！」

保羅喬治說，「我當時非常生氣，球團到底在想什麼？難道是不想贏球嗎？不是所有好球員願意來到我們這裡，結果他們眼睜睜看著機會溜走。」

保羅喬治在無法實現願望後直接要求溜馬把他交易出去，於是才有後來保羅喬治前往雷霆和韋斯布魯克合作，如今來到快艇。

知名NBA記者肯尼迪聽到保羅喬治所言之後表示，喬治所說之人就是安東尼戴維斯，當時戴維斯在鵜鶘待得很不愉快，並且有意出走，倘若當時溜馬願意給出價馬的話，就不會有現在的湖人雙強對決戲碼了。

(中時 )