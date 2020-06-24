中國醫藥大學兒童醫院兒童神經科醫師洪宣羽指出，經核磁共振檢查發現男童右側顳葉靠近額葉處有一個3.6X3.4公分大小的腦瘤。（馮惠宜攝）

台中一名9歲男童上課時經常不自覺地站立漫步，搖頭晃腦兩眼無神，口中唸唸有詞，甚至蹲在地上對著空氣舉手膜拜，家人懷疑中邪而帶去收驚無效，幸班導師警覺可能是生病，催促家長務必就醫，經中國醫藥大學兒童醫院兒童神經科洪宣羽確診為腦瘤引起的類夢遊式癲癇，經手術摘除腦瘤，男童已恢復正常的生活。

男童約在一年前發病，老師發現他上課到一半會不自主地站起來並無來由地開始漫步，此時的他雙眼無神搖頭晃腦，有時口中還會喃喃自語不知所云；更誇張的幾次是直接蹲在地上對著空氣說著大家聽不懂的話並舉手膜拜，最初是一個月一次，後來甚至每周發作2到3次，向家長反應，家長總以為是「中邪」帶去收驚，但最近兩個月頻頻發作，老師上網查看認為是生病，督促家長求醫。

家長帶著男童到中國醫藥大學兒童醫院兒童接受診治，兒童神經科醫師洪宣羽從患者表現的症狀高度懷疑是一種「自動症(Automatism)」的特殊癲癇表現，而故進行核磁共振檢查發現男童右側顳葉靠近額葉處有一個3.6X3.4公分大小的腦瘤，腦波檢查證實是腦瘤引發癲癇。

洪宣羽指出，這類自動症型癲癇與一般常見的強直型癲癇發作-突然倒地、牙關緊閉、口吐白沫、四肢僵硬非常不同，反而比較像是白日夢遊症，患者以無目的性、定型的和重複性的行為表現，患者清醒後通常對這些行為失去記憶，像極了是白日出現夢遊症。

而自動症影響的範圍從簡單的發聲，如：呻吟，到更複雜可理解的語言都有；最常影響口部運動，例如：咀嚼，吞嚥；其次是四肢，例如：搓手、拍手或是腿部像踩腳踏車動作、雙臂像游泳的動作；最怪異的會是像這名患童有如膜拜或搖頭晃腦的動作。

經洪宣羽建議，將腦瘤切除後，患童迄今一個月沒有在出現這些「中邪」的行徑，洪宣羽提醒民眾，這類型癲癇的發作不易察覺，因此，孩子若出現不尋常的行為舉動，最好是拿起手機錄下發作時的影像，再至兒童神經科就診，讓兒童神經科醫師作出正確的判斷。

(中時 )