美股在周二的好表現，以及美中關係趨穩，提供港股市場足夠信心。然市場關注美國本土新冠病情發展，為當前股市最大不確定因素。

周三香港恆生指數高開127點，突破2.5萬點，初盤跌12點或-0.05%，為24894點。國企股(H股)漲12點或+0.1%，為10005點。

受那指隔夜激勵，半導體類股目前領漲最多，漲2.5%。

昨日騰訊股價破紀錄，今日再高開4.6港元或+0.9%，報502港元，首次破500天花板紀錄。雖然隨後縮回至499港元，但上午騰訊一度股價大4.89%，總市值4.75兆港元，再次超越阿里巴巴今日目前的總市值4.7兆港元。據分析師計算，馬化騰目前的財產達547億美元，坐穩中國首富。

阿里巴巴今日高開1.3%，報222.8港元。市場認為阿里若未來晉身藍籌股和列入港股通範圍，未來股價有上看300港元的實力。

中芯國際大漲3.9%，推升至27.5港元，暫時突破上市價的26.9港元。

(時報資訊)