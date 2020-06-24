日月光投控（3711）今（24）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利2元。會中亦通過辦理國內現增發行普通股案，授權董事會在適當時機辦理籌資，發行股數不超過3億股，發行總金額不超過30億元。

日月光投控2019年合併營收4131.82億元，年增11.34％。毛利率15.56％、營益率5.69％，低於前年16.48％、7.18％。因前年認列子公司矽品再衡量價值利益76億元，墊高比較基期，歸屬母公司稅後淨利168.49億元，年減33.3％，每股盈餘（EPS）3.96元。

日月光投控執行長吳田玉表示，去年是景氣劇烈震盪起伏的一年，集團合併營收約4132億元，年增約11.3％，仍維持穩定成長。其中，半導體封測合併營收約2416億元，年增約12.8％，電子代工服務合併營收創1658億元新高，年增約9.2％。

展望今年，吳田玉預期集團今年測試業務仍可維持強勁成長，系統級封裝（SiP）將因5G相關產品應用而持續加速成長，扇出型封裝（Fan-out）亦會持續成長至明年。集團將持續且穩定增加資本支出並調整比重，著重在封裝及電子代工服務研發與新產品導入（NPI）。

吳田玉表示，集團上半年營運優於預期，下半年短線儘管有些未確定性，但因客戶需求強勁，對營運逐年成長信心不變，今年營運將較去年成長。他認為「危機就是轉機」，要適時調整步伐與時俱進、並超前部署，去年資本支出逆勢加碼，今年仍將維持與去年相當規模。

(時報資訊)